Arena Tarih oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Statlardan Arena ismi kalkacak’ demesinden sonra sarı-kırmızılı yönetim dün toplandı ve TT Arena ismini Türk Telekom Stadyumu olarak değiştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar nelere parçalatılırdı malum. Bakana talimat verdim. Arena isimleri stadlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu. Yarın dan itibaren Türk Telekom Arena'nın adı artık Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak. Galatasaray eski başkanı Ali Tanrıyar'ın vefatı nedeniyle saat 14:00'te düzenlenen törenin ardından Yönetim Kurulu, Özbek'in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.
NARMAN AÇIKLADI
Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena'nın isminin değişme kararı alındı. Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı açıklayarak "Bugünkü (Dün) olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden (yarın) itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:29
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Emre Mor'u ister misiniz?
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Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Toplam 6
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Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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