"Teklif 9 milyon euro"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin bomba gibi açıklamalar yaptı. Kulüpten ayrılacağı konuşulan Bruma hakkında açık ve net konuşan Özbek, "Bruma'nın kalmasını istiyoruz. Menajerine 5 yıllık kontrat teklif ettik. Cevabını bekliyoruz. Tek ciddi teklifi Leipzig'den aldık. 9 milyon euro'luk teklif yaptılar. Ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular pahalı. Burada Bruma'nın isteği belirleyici olacak. Bruma alınırken 12 milyon euro verilmiş. Ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek" dedi.



750 üyenin seçim için başlattığı imza kampanyasını demokratik bulduğunu da kaydeden Özbek, "Ancak seçim sürecine girilirse kulübün işleyişi yavaşlayacak. Müsaade edin projelerimizi uygulayalım. Daha 1,5 ay önce ibra edildik. Yine güvenoyuna gerek var mı?" ifadesini kullandı.



'TERİM İLE GÖRÜŞMEDİK'

Teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yapıp yapmadıkları sorulan Özbek, "Fatih Terim şu an milli takımın hocası. Böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi. Başkan, futbolcuların maaşlarıyla ilgili "Geldiğimizde 48 oyuncuya 97 milyon euro ödeniyordu. Şu an 61 milyon euro. Bu seviyeye indirdik" derken lig ve kupa yarışında Galatasaray'a hakemler tarafından haksızlıklar yapıldığını vurguladı. Özbek, "Eşim Beşiktaşlı" sözünün yanlış anlaşıldığını da kaydedip, "Beşiktaş'ta oturduğumuz için 'Beşiktaşlı' dedim. Yoksa çoğu Galatasaraylı'dan daha iyi Galatasaraylıdır." dedi.



TUDOR'U KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Teknik Direktör İgor Tudor ile ilgili de açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Takımda gruplaşma iddiaları bazı kesimlerin G.Saray hakkında duymak istediği şeyler. Profesyonel futbolcuların hocayı yemek gibi performansını bilerek azaltmak gibi şeyleri yapacaklarını düşünmüyorum. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı" diye konuştu. Oyuncuların Tudor'u şikayet ettiğini de dile getiren Özbek, "Bir dönem şikayet söz konusu oldu. Sportif direktör aracılığıyla bana iletildi. Sezon başı yüklemesi iyi olmadığı için Tudor takıma biraz yüklendi. Bazı sızlanmalar oldu" dedi. Başkan, Tudor'un gelişiyle ilgili de "Tudor fesih maddesini kullanıp geldi. Karabük o maddeyi kendisi koymuş. Şimdi niye şikayet ediyorlar" ifadesini kullandı.



GOMİS İÇİN TEKLİF VERDİK

Turkcell TV+ kanalına röportaj veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Teknik ekiple görüşerek 6-7 tane transfer yapılması gereken mevki belirlediklerini belirten başkan Özbek, "Scout ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi, onlar da Cenk Ergün'le beraber izliyor. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis'le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Benden sonraya öyle bir tablo bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.



OLCAN'A KIZDIM!

Başkan Dursun Özbek, TFF'ye yaptığı başvuru sonucunda G.Saray'dan 2.9 milyon euro almaya hak kazanan Olcan Adın ile ilgili de konuştu. Özbek, "Olcan'a 'Kendine kulüp bul' dedik. 'Kulüp bulamadım' dedi. Biz Bursa ile Kayseri'yi bulduk. 'UEFA anlaşması için bize yardımcı ol. Seni oynatmayacağız. Para veremeyiz" dedik. O da "Hiçbir yere gitmiyorum. Paramı isterim" dedi. Ben de kızdım feshettim. Akhisar'a gitti 250 bin euro'ya imza attı. UÇK'da kazandı ama itiraz edeceğiz" diye konuştu.



'RİVA, KULÜBE NEFES ALDIRDI'

"Geçmiş yönetimleri eleştiremem. Bunu bilerek görevi aldım. Beklemediğim bir durumla karşılaşmadım. 338 milyon dolar borç vardı. Gelir ve gider aşağı yukarı aynı ama asıl sorunumuz faiz sarmalı. Riva'dan gelen parayla biraz nefes aldık.''



'AMATÖRLERDEN VAZGEÇMEYİZ'

"G.Saray gibi kulüplerin Türk sporunda misyonu var. Biz önce bir kulübüz. Amatör branşlardan vazgeçersek Türk sporu darbe görür. G.Saray'ın bu lüksü yok. Spor salonunu mesela merkezileşmek, maliyetleri azaltmak için yapıyoruz. Altında kira getirisi olan yerler olacak.''



POTADA BÜTÇE DÜŞECEK

Basketbol takımına geçtiğimiz sezon 10 milyon euro civarında bir bütçe ayırdık. Bunu Euroleague için yapmıştık. Bu sezon EuroCup'ta oynayacağız. Bütçemiz 4 milyon euro civarında olacak. Yani bütçemizi düşüreceğiz.



KARARI SNEİJDER VERİR!

Camiada sık sık çıkan "Sneijder gidecek mi, kalacak mı?" söylentileriyle ilgili de konuşan başkan Dursun Özbek, "Sneijder'le 1 sene daha kontratımız var. Şu an kendi vereceği bir karar. Kulübün fazla söz söyleyecek bir durumu yok" dedi.



KARDEŞİMLE YIPRATTILAR

Bizde başkan transferi ya da başkanın kardeşinin transferi diye bir şey yok. Hocanın isteğiyle yapılır. Bizim tek konuşacağımız nokta işin mali boyutu. Mehmet Özbek'e bir yakıştırmadır gitti. Beni yıpratmak amacıyla yapıldı.