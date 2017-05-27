 Gomis için kötü haber! – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gomis için kötü haber!

    Gomis için kötü haber!
    Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, G.Saray'ın da forvet adayı 'in takımda kalmasını istediğini açıkladı. La Phoceen gazetesi, 32 yaşındaki Gomis'in transferiyle ilgili son kararı gelecek hafta Marsilya sportif direktörü Zubizareta ile görüştükten sonra vereceğini yazdı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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