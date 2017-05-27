 Galatasaray'da hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'da hazırlıklar sürdü

    Galatasaray'da hazırlıklar sürdü

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde ayak tenisi oynadığı kaydedildi. Ayak tenisi turnuvasını Koray Günter, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin oluşturduğu takımın kazandığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak, öğleden sonra uçakla Alanya'ya hareket edecek.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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