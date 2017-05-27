Galatasaray'da hazırlıklar sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde ayak tenisi oynadığı kaydedildi. Ayak tenisi turnuvasını Koray Günter, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'nin oluşturduğu takımın kazandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak, öğleden sonra uçakla Alanya'ya hareket edecek.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:59
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Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
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marasli size sunu diyecem türkiye futbol nedir bilmiyor !!! ancak iyi olan aykut avci gibi avrupa futbolu oynayanlar bizi avrupada teselli ediyor
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Gaziantep’te esnaf bayram yaptı
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Ertan Gaziantep bayram yaptığına göre bayram yapma sırası Beşiktaşımıza geldi. Yarın akşam inşallah bizlerde çoşkulu bir bayram yaparız. OHHH...
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Sneijder_W Welcome to Galatasaray
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