Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt G.Saray'dan
Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydu. Buna göre sarı kırmızılı kulübün stadı Türk Telekom Arena'nın ismi Türk Telekom Stadyumu olarak değiştirilecek.
Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek'in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı. Sarı kırmızılı yönetimin toplantıda aldığı karar gereği pazartesi gününden itibaren Türk Telekom Arena'nın adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "ARENA İSMİNİ STATLARDAN KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arena ifadesine karşı olduğunu vurgulayarak, şunları söylemişti:
"Arena değil, burası stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını geçmişte biliyorsunuz değil mi? İnsanları kimlere parçalatırlardı, malum. Biz arenalara karşıyız ve bakana da talimatı verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek arena? Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın arena kavramına, manası, anlamı nedir ona bakın. Öyleyse böyle bir şey olamaz."
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
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