 ''Aldığı ücrete bakmak lazım" – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Aldığı ücrete bakmak lazım"

    ''Aldığı ücrete bakmak lazım"
    'ın eski yöneticisi , 'dan ayrılacağı iddia edilen 'ın sarı-kırmızılı takıma dönmesinin zor olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Özdoğan, "Galatasaray, Arda Turan'a teklifte bulundu mu? Bu konuda somut bilgim yok. Ancak Barcelona'da oynayan bir insanın dönmesi kolay değil. Aldığı ücrete de bakmak lazım" dedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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