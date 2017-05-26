Üçünden birini satın

Başkan Dursun Özbek’le gelecek sezonun planlamasını yapan Igor Tudor; Serdar Aziz, Semih Kaya ya da Ahmet Çalık’tan birinin gönderilmesini istedi

G.Saray'da dün başkan Dursun Özbek ve kurmayları teknik direktör Tudor'un durumunu görüştü. Zirvede takımı hocanın kurmadığı bu nedenle gelecek sezon da devam edilmesi kararı alındı. Toplantı sonrası bu kez Hırvat hocayla bir araya gelen Özbek, gelecek sezonun kadrosu için fikir alış verişinde bulundu. Tudor'un bu görüşmede sürpriz bir şekilde takımdan gönderilmesini istediği 3 isim sıraladığı belirtilirken; Serdar Aziz, Semih Kaya ve Ahmet Çalık'tan birinin gönderilmesini istediği kaydedildi. Genç çalıştırıcının ayrıca Chedjou, Hakan Balta ve Koray Günter için de teklif gelmesi halinde gidebileceklerini söylediği bilgisi paylaşıldı.



7-8 transfer gerekiyor

Özbek-Tudor görüşmesinde yapılacak transferler de ele alındı. Tudor'un başkandan 7-8 transfer talep ettiği ve bu mevkilerin de sol bek, sağ bek, stoper, merkez orta saha, 10 numara ve forvete olduğu ifade edildi.