Tanrıyar hüzün

Galatasaray’ın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar, 103 yaşında hayatını kaybetti. Ali Tanrıyar, 1986-1990 yıllarında 2 dönem başkanlık yapmıştı

G.Saray'ın efsane başkanlarından Ali Tanrıyar, 103 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanlarımızdan Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1986-90 yılları arasında iki lig, iki cumhurbaşkanlığı kupası kazanan Galatasaray'ın efsane başkanı, İçişleri eski bakanı Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



İKİ DÖNEM BAŞKANLIK

Ali Tanrıyar, 1986-1990 yılları arasında ise 2 dönem Galatasaray başkanlığı yaptı. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın sportif ve ekonomi başarıları yönünde bir şahlanma oldu. 1986-1987 sezonunda Galatasaray Futbol Takımı 14 sene beklediği şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca kulüp 16 ayrı dalda şampiyonluk kazanmayı başardı.



CENAZE TÖRENi YARIN

Efsane başkan için yarın saat 14:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da anma töreni düzenlenecek. Merhum başkanın naaşı, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazenin ardından Ali Tanrıyar anısına Point Hotel Barbaros'ta iftar yemeği verilecek. İftara, Tanrıyar Ailesi, Tanrıyar'ın yakın dostları ve camianın önemli isimleri katılacak.



TFF'DEN AÇIKLAMA

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) da Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Kulübü eski başkanlarından, 7. ve 18. dönem İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."



ÖZBEK'TEN BAŞSAĞLIĞI...

G.Saray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Tanrıyar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Özbek, "Ali Tanrıyar sadece Galatasaray Kulübüne değil, Türk spor, siyaset hayatına katkıda bulunmuştur" dedi.



SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Eski Galatasaray Başkanı Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak. TFF'den yapılan açıklamada, Tanrıyar anısına, bugünkü TFF 1. Lig play-off maçları, 27 Mayıs günü oynanacak Spor Toto 3. Lig 2. Grup playoff finali ve Süper Lig'de 33. hafta müsabakaları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.



ÇAĞATAY KILIÇ MESAJ YAYIMLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kılıç'ın mesajı şöyle: "Tanrıyar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Başkanlık yaptığı 1986-1990 yılları arasında Türk sporuna değerli katkılar sağlayan merhum Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum."