Stockholm'de çifte zirve
Ergün, Manchester-Ajax maçının oynandığı Stockholm’de Ashley Young ve Matteo Darmian için önce İngiliz yöneticilerle, ardından menajerlerle masaya oturdu; iki yıldız için de olumlu yanıt ald
İNDİRİM YAPACAKLAR
ManU'nun bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve 1 sezon daha sözleşmesi olan Ashley Young'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ayrıca Manchester'ın piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan 31 yaşındaki oyuncu için ciddi bir indirim yapabileceği de belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Matteo Darmian'ın da 'evet' deme şansı yüksek.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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Jesus Navas City'den ayrıldı
Toplam 6
Yorum
Ali Bes kurusluk oyuncu milyon dolar edermi tabata .topuz.alper.bunlar gibi bir suru oyuncu takimlar batar yakinda
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Köprülere dev Fenerbahçe bayrakları asıldı
Toplam 3
Yorum
KFY iste o cok zor sikar biraz be kocum
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West Ham'dan Gökhan Töre açıklaması
Toplam 7
Yorum
bence gelmesin hiç gelmesin gerek yok beşiktaşın değerini bilmedi gitti şimdi ise dönmek istiyor bence yük olur bize ya satın yada kiralayın gitsin
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