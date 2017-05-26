Stockholm'de çifte zirve

Ergün, Manchester-Ajax maçının oynandığı Stockholm’de Ashley Young ve Matteo Darmian için önce İngiliz yöneticilerle, ardından menajerlerle masaya oturdu; iki yıldız için de olumlu yanıt ald

G.Saray'da transfer gündemine iki sürpriz isim birden geldi. Hem de Avrupa şampiyonu bir takımdan... Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün önceki gece Avrupa Ligi finalinde Manchester United-Ajax maçının oynandığı Stockholm'e gitti. İngiltere ekibinin 2-0 kazandığı karşılaşma sonrası temaslara başlayan Ergün'ün Kırmızılar'ın sol açığı Ashley Young ve sağ bek Matteo Darmian için Manchester'lı yöneticilerle temas kurduğu bildirildi. İki futbolcu için pazarlık yapan G.Saraylı idarecinin, Young'ı bonservisiyle, Darmian'ı kiralık olarak istediği ve küçük pürüzler dışında olumlu yanıt aldığının altı çizildi. Ergün bu görüşmenin hemen ardından da Darmian'ın menajeri Manuel Montipo ile buluştu. Montipo aracılığıyla oyuncuya teklifini sunan Ergün, düşünmeleri için birkaç gün süre tanıdığını söyleyip sonrasında Türkiye'ye döndü.



İNDİRİM YAPACAKLAR

ManU'nun bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve 1 sezon daha sözleşmesi olan Ashley Young'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Ayrıca Manchester'ın piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan 31 yaşındaki oyuncu için ciddi bir indirim yapabileceği de belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Matteo Darmian'ın da 'evet' deme şansı yüksek.