‘Sorun para değil aşağılandım!’

TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından haklı bulunduğu için G.Saray'ın 30 Haziran'a kadar 2.9 milyon euro ödemek zorunda olduğu Olcan Adın'ın acıması yok... Tecrübeli oyuncu kendisiyle temas kuran G.Saraylı yöneticilere, "Önemli olan para değil, yaşadığım aşağılanma" diye rest çekti. Bunun üzerine G.Saray'ın avukatları Olcan'ın avukatlarıyla temas kurarak en azından bu paranın taksitlere yayılmasını teklif ettiler.