 ‘Luce ile anlaştı’ – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Luce ile anlaştı’

    ‘Luce ile anlaştı’
    Bir dönem G.Antep'te oynayan Artem Milevski, Football-Hub'a konuştu. Ukraynalı futbolcu, Rumen hocanın G.Saray'a geleceğini iddia edip, "Lucescu, Rusya'da zorlanır; çünkü orada rekabet var. Bu nedenle Türkiye'ye gidecek. G.Saray'a sportif direktör olacağını duydum" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
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