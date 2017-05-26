‘Luce ile anlaştı’

Bir dönem G.Antep'te oynayan Artem Milevski, Football-Hub'a konuştu. Ukraynalı futbolcu, Rumen hocanın G.Saray'a geleceğini iddia edip, "Lucescu, Rusya'da zorlanır; çünkü orada rekabet var. Bu nedenle Türkiye'ye gidecek. G.Saray'a sportif direktör olacağını duydum" dedi.