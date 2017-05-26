G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından yapılan 5'e 3 dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmana, oyun kurma ve sonlandırma çalışmasıyla devam edildiği ifade edilerek, topa sahip olma çalışmasının gerçekleştirildiği antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sağ omzunda ağrısı bulunan kaleci Cenk Gönen'in koşu ve kondisyon çalışması yaptığı, gıda zehirlenmesi tespit edilen Hakan Balta'nın ise dinlendirildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.