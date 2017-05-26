G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından yapılan 5'e 3 dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.
İdmana, oyun kurma ve sonlandırma çalışmasıyla devam edildiği ifade edilerek, topa sahip olma çalışmasının gerçekleştirildiği antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sağ omzunda ağrısı bulunan kaleci Cenk Gönen'in koşu ve kondisyon çalışması yaptığı, gıda zehirlenmesi tespit edilen Hakan Balta'nın ise dinlendirildiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Ada’da Lens için kapışma
Toplam 52
Yorum
lens lens bjk ye yaramaz
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
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Yorum
Ertan Hadi hayırlısı olsun. İnşallah geriside bu çabukluk ve planlılıkta gerçekleşir. Çünkü çok pürüz olacak durumlar var. Gitmek istmeyen neolaca
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Boğaz'da bayrak krizi
Toplam 93
Yorum
Kara Kargalar gak dedi Kedi ulaşamadığı ciğere misali eğer BEŞİKTAŞ EUROLİG ŞAMPİYONU olsaydı önce bu BAYRAĞI asarlardı, sonrada FUTBOLDA ikinci bayrağı yanına cuk
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