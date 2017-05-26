 G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    , Spor Toto Süper Lig'de 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketlerinin ardından yapılan 5'e 3 dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    İdmana, oyun kurma ve sonlandırma çalışmasıyla devam edildiği ifade edilerek, topa sahip olma çalışmasının gerçekleştirildiği antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Sağ omzunda ağrısı bulunan kaleci Cenk Gönen'in koşu ve kondisyon çalışması yaptığı, gıda zehirlenmesi tespit edilen Hakan Balta'nın ise dinlendirildiği kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.