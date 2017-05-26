 Gomis’le son tango – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gomis’le son tango

    Gomis’le son tango

    Sarı-kırmızılı idareciler, haftaya Fransa’ya gidecek. ‘Maaşını düşürelim’ dedikleri için Marsilya’dan ayrılmayı kafasına koyan Bafetimbi Gomis’e son teklif yapılacak

    Stockholm'den dönen Cenk Ergün'ün gelecek haftaki durağı ise Fransa olacak. Ergün'ün Fransa pazarını yakından tanıyan Bülent Tulun'u da yanına alarak Marsilya kulübü ve Bafetimbi Gomis'le son görüşmeyi gerçekleştireceği belirtildi. 31 yaşındaki golcü geçtiğimiz günlerde, Fransız ekibinin "Artık yaşlandın" diyerek ücretinde indirim yapmasını istemesinden sonra kiralık sözleşmesini bitirmek için bonservisinin bulunduğu Swansea'ye mesaj yollamıştı. Şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek isteyen Gomis, bu nedenle Premier Lig'e de dönmek istemiyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Ergün ve Tulun'un tecrübeli golcüyü ikna etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attığı goller sonrası sevincini Aslan kükremesi yaparak gösteren Gomis'in transferi taraftarlar arasında da heyecan yarattı.

    Savaş ÇORLU
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis’le son tango haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.