Gomis’le son tango

Sarı-kırmızılı idareciler, haftaya Fransa’ya gidecek. ‘Maaşını düşürelim’ dedikleri için Marsilya’dan ayrılmayı kafasına koyan Bafetimbi Gomis’e son teklif yapılacak

Stockholm'den dönen Cenk Ergün'ün gelecek haftaki durağı ise Fransa olacak. Ergün'ün Fransa pazarını yakından tanıyan Bülent Tulun'u da yanına alarak Marsilya kulübü ve Bafetimbi Gomis'le son görüşmeyi gerçekleştireceği belirtildi. 31 yaşındaki golcü geçtiğimiz günlerde, Fransız ekibinin "Artık yaşlandın" diyerek ücretinde indirim yapmasını istemesinden sonra kiralık sözleşmesini bitirmek için bonservisinin bulunduğu Swansea'ye mesaj yollamıştı. Şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek isteyen Gomis, bu nedenle Premier Lig'e de dönmek istemiyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Ergün ve Tulun'un tecrübeli golcüyü ikna etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attığı goller sonrası sevincini Aslan kükremesi yaparak gösteren Gomis'in transferi taraftarlar arasında da heyecan yarattı.



Savaş ÇORLU