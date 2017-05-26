Galatasaray'a imzayı attı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler, sarı-kırmızılıları hak ettiği yerlere taşıyacaklarını belirterek, “Bu büyük ailede olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.
Güler: "Bu büyük ailede olmaktan dolayı gurur duyuyorum"
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Neslihan, "Kapıdan girer, girmez ne kadar büyük bir camiada olduğumu fark ettim. Benim için inanılmaz bir gurur. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın hak ettiği yerlere hep beraber çıkaracağız. Bu büyük ailede olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.
Neslihan, ayrıca bu transfer kızının da çok katkıları olduğunu vurguladı.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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Beşiktaş milli oyuncunun bonservisini aldı
Toplam 17
Yorum
Beşiktaşlı Bawer Kardeşim Sen Heralde Anlamıyorsun O Paraya Bonservisi Elinde Olan Adama İmza Parası Verilir İnter onu imza Parası 1M Euro Vermiş Zaten
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Aslan’a bir şok daha! Bu kez Dany
Toplam 8
Yorum
yaralı aslan Dany vakti zamanında BJK de kiralıkken uyduruk bir penaltı yaptırıp bizi şampiyon yapmıştı.Alacağı para helal olsun danime.
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Kaleye Meksikalı Ochoa
Toplam 5
Yorum
acg Onur kaç gol yedi.
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