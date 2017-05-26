Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler için TT Arena'da imza töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil de katıldı. Törende konuşan Nihan Güneygil, "Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'ndeKİ büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için Türk Milli Takım kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli voleybolcularından olan Neslihan Demir Güler ile imza töreninde olmaktan mutluyum. Bu transferden dolayı büyük katkılarından dolayı Galatasaray Başkanı, yönetimi ve şube yönetimine çok teşekkür ediyorum. Neslihan'a bu forma altında nice başarılar diliyorum. Bu kıymetli formanın değerini ve ağırlığını çok iyi biliyorum. Artık önümüzdeki sene takım kaptanımız olacak olan Neslihan'a da başarılar diliyorum. Umarım hak ettiğimiz başarıları hep beraber kutlayacağız" şeklinde konuştu.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Neslihan, "Kapıdan girer, girmez ne kadar büyük bir camiada olduğumu fark ettim. Benim için inanılmaz bir gurur. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın hak ettiği yerlere hep beraber çıkaracağız. Bu büyük ailede olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.Neslihan, ayrıca bu transfer kızının da çok katkıları olduğunu vurguladı.