 Derdiyok da takıma katıldı – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Derdiyok da takıma katıldı

    Derdiyok da takıma katıldı
    G.Saray, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular vefat eden eski başkan Ali Tanrıyar'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. İdmanda pas ve pres yapan sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Eren Derdiyok takımla çalıştı, omzunda ağrı olan Cenk Gönen ise tedbir amaçlı dinlendirildi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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