Clichy’de yeşil ışık

G.Saray'a gündemindeki Clichy'de şans doğdu. 31 yaşındaki sol bekin formasını giydiği Manchester City, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncuyla devam etmeyeceğini açıkladı. Carole ile yolları ayırmayı düşünen Galatasaray'ın onun yerine Fransız savunmacıya geçtiğimiz günlerde teklif yaptığı iddia edilmişti. Aslan, Clichy için yeniden atağa kalkabilir.