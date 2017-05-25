 Pepe’de hiç umut yok – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’de hiç umut yok

    Pepe’de hiç umut yok
    Cimbom'un listesinde olduğu iddia edilen 'li sözleşmesi bitmesine rağmen Madrid'de kalmasının kesin olduğunu söyledi. Pepe "Kontratım bu ayın 30'un bitiyor ama yüzde 100 Real'de kalacağım" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe’de hiç umut yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.