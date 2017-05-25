G.Saray yeni formasını tanıttı!
Galatasaray'ın 2017-2018 iç saha formaları tanıtıldı.
Nike tarafından tasarlanan geleneksel parçalı tasarıma sahip 2017-18 sezonu iç saha formasında modern V yaka tercih edildi.
BU HAFTA GİYECEKLER
Galatasaray, GS Store'larda satışa sunulan 2017-18 iç saha kitini ilk kez 29 Mayıs'ta Alanyaspor'la oynanacak maçta giyecek.
MOR FORMALAR YOLDA
İleride iki yeni forma daha açıklayacaklarını belirten Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, "Bir forma beyaz, biri de mor olacak. Yeni mor forma, Galatasaray'ın savaşçı özelliğini gösteriyor" dedi.
EN FAZLA G.SARAY SATTI
Ali Öğüdücü, diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu söyleyerek, "Bizim senelik forma satışımız 350-400 bin civarında. Türkiye'de en çok forma satan açık ara Galatasaray" diyerek iddialı konuştu.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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