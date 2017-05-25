 G.Saray yeni formasını tanıttı! – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray yeni formasını tanıttı!

    G.Saray yeni formasını tanıttı!

    'ın 2017-2018 iç saha formaları tanıtıldı.

    Tasarımdaki göğüs bandı, formaya modern bir görünüm katan çarpıcı diyagonal şekillerle bir araya geliyor. Bu birliktelik, Avrupa'daki en başarılı Türk takımının mirasını ve zengin tarihini kutlarken Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un kültürel kesişmelerini temsil ediyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde uzayan tasarıma sahip turuncu şeridin bulunduğu kırmızı şort ve üzerinde çizgisel grafik bulunan kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

    Nike tarafından tasarlanan geleneksel parçalı tasarıma sahip 2017-18 sezonu iç saha formasında modern V yaka tercih edildi.

    BU HAFTA GİYECEKLER
    , GS Store'larda satışa sunulan 2017-18 iç saha kitini ilk kez 29 Mayıs'ta Alanyaspor'la oynanacak maçta giyecek.

    MOR FORMALAR YOLDA
    İleride iki yeni forma daha açıklayacaklarını belirten Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü, "Bir forma beyaz, biri de mor olacak. Yeni mor forma, Galatasaray'ın savaşçı özelliğini gösteriyor" dedi.

    EN FAZLA G.SARAY SATTI
    Ali Öğüdücü, diğer kulüplerin konuşulan satış rakamlarının abartılı olduğunu söyleyerek, "Bizim senelik forma satışımız 350-400 bin civarında. Türkiye'de en çok forma satan açık ara Galatasaray" diyerek iddialı konuştu.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray yeni formasını tanıttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.