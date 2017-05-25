 G.Saray ilk transferini yaptı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    G.Saray ilk transferini yaptı

    G.Saray ilk transferini yaptı

    Taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilk yerli transfer Orkan Çınar oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da yönetim, gelecek yıl güçlü bir kadro kurmak isterken, transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Yıldız isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, yurt içinde de transfer girişimlerine başladı.

    Cim-bom ilk olarak Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'un genç futbolcusu Orkan Çınar'ı renklerine bağlamayı başardı.

    Sezon başı ve devre arası transfer döneminde de Orkan Çınar'ı isteyen Galatasaray, Gaziantepspor ile anlaşama sağlayamamıştı.

    Daha sezon bitmeden 7 oyuncusunun kulübü terk etmesiyle şoke olan Gaziantepspor, TFF 1. Lig'de mücadele edecek kadroyu oluşturmak için elindeki isimleri satarak transfere başlayacak.

    21 yaşındaki oyuncu bu sezon Gaziantepspor formasıyla 13 lig 6 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta oynarken 3 gol 1 asistlik perfromans sergiledi.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:03
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