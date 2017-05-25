Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcuların, bugün vefat eden kulübün eski başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğu bildirildi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi.

Savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla devam eden antrenmanın, tempolu koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un takımla çalıştığı, omzunda ağrı olan Cenk Gönen'in ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



