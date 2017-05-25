 Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları

    Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcuların, bugün vefat eden kulübün eski başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğu bildirildi.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi.

    Savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla devam eden antrenmanın, tempolu koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı duyuruldu.

    Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un takımla çalıştığı, omzunda ağrı olan Cenk Gönen'in ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:12
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