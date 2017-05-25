Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç gruba ayrılan futbolcuların, dar alanda pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi.
Savunma ve hücuma yönelik organizasyonlarla devam eden antrenmanın, tempolu koşu ve topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı duyuruldu.
Sakatlığı geçen Eren Derdiyok'un takımla çalıştığı, omzunda ağrı olan Cenk Gönen'in ise tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:12
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Yusuf Erdoğan yol ayrımında...
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ts61 güle güle:))))
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Defoe feshetti gözler Lens’te
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diyarbakır1903 BJK'ye yaw koçum. Seneye ŞL en az çeyrek final şansını yakala
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Güzel günler görecegiz Güneş’li günler
Toplam 10
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ŞAMPİYONLUK SONRASI ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLAR AYRILARAK TAKIMIN BAŞINA RIZA GETİRİLMELİ VE ÖMÜR BOYU TEKNİK SORUMLU OLARAK KALMALIDIR.
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