Dursun Özbek'ten başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesaj şöyle;
"Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan kulübümüzün, bir asrı aşan yolculuğunun büyük bölümüne şahitlik etmiş olan Başkanımız Ali Tanrıyar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Prof. Dr. Ali Tanrıyar, sadece Galatasaray Spor Kulübü'ne değil, aynı zamanda Türk spor, bilim ve siyaset hayatına sayısız katkıda bulunmuş, camiamızın yetiştirdiği en önemli değerlerdendi. Döneminde Türk spor tarihinin en büyük başarısına ulaşan altyapının kurucusu olan Ali Tanrıyar, zor zamanlarda elde edilen ulaşılması güç başarılarla sadece Galatasaraylıların değil aynı zamanda Türk Ulusu'nun da bu büyük bir gurur yaşamasını sağlamıştır.
Sadece bir spor adamı değil aynı zamanda bilim ve siyasette de ülkesine özveriyle ve büyük bir başarıyla hizmet eden Ali Abimizin hatırasını her daim yaşatacağımıza söz veriyor, başta Tanrıyar Ailesi olmak üzere ulusumuza ve camiamıza başsağlığı diliyorum."
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Tolgay Beşiktaşın çocuğudur.11 başlaması lazım.Bana göre Atiba-tolgay önlerinde iyi bir 10 numara daha çok iş yapar.
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15 golü aşan iki yabancı
Toplam 2
Yorum
diyarbakır1903 Sonra fb,gs aklıma geliyor bir gülme tütüyor :D
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 9
Yorum
oktay ben her zaman derim FB YÖNETİMİ TRANSFER YAPMASINI BİLMİYOR inanın Fikret ORMAN aziz yıldırımdan daha iyi biliyor futbolu ve iyi transferler yapıyor Aziz yıldırımın bazı şeyleri iyi analiz etmesi lazım ne mi? öncelikle her futbol oynayanı biraz parladı diye almayacak ozanı alacağına AHMET HAN ı al..transferlerde öyle emekliliği gelmiş oyuncu alınmayacak karakterli ve oyunu zekası ile oynayan oyuncu gurubunu toplamalı.. HAA şimdiden en büyük yanlışı Aykut KOCAMAN oldu ki hepinize geçmiş olsun..açık söylemek gerekirse benim hiç bir beklentim yok..tamamen Basket ve voleybol takımlarına yöneldim(futbolu da çok seviyorum oysaki) Kemalettin müjdat saffet ve çorlu olduğu sürece ne transfer yapar bu takım nede alt yapıdan oyuncu çıkarır ..gider emenikeye bel bağlar gider stoch u umud eder ..inanın ben sadece isim yazayım scout ekibininkinden iyi çıkmaz ise maaş vereceğim onlara diğer yazımda yazıyorum
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