 Bruma müjdesi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    müjdesi

    <a href="/index/bruma?id=99d2755e-e15a-4228-9b96-64b4eb0b3484" class="" rel="tag">Bruma</a> müjdesi
    'nın menajeri Catio Balde, ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Çıkan haberleri takip ettiklerini vurgulayan , "Yeni sözleşme için Galatasaray ile görüşme halindeyiz, olumlu bir seyirde olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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