Bruma Leipzig yolunda

Bundesliga'da sezonu 2'inci sırada bitiren Leipzig takımının CEO'su Mintzlaff, gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Bruma'yı transfer etmek için İstanbul'a geldi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile görüşen Alman ekibi yöneticileri 15 milyon Euro teklifine karşılık Galatasaray 18 milyon Euro'da kararlı. Görüşmeler şuan devam ediyor.



Bruma bu sezon sarı kırmızılı fonma ile çıktığı 35 maçta 10 gol 9 asist yaptı.