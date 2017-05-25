 Bruma Leipzig yolunda – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Leipzig yolunda

    Bruma Leipzig yolunda

    Leipzig CEO'su Mintzlaff, 'nın transferi için Galatasaraylı yöneticilerle görüşüyor

    Bundesliga'da sezonu 2'inci sırada bitiren Leipzig takımının CEO'su Mintzlaff, gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan 'yı transfer etmek için İstanbul'a geldi. başkanı Dursun Özbek ile görüşen Alman ekibi yöneticileri 15 milyon Euro teklifine karşılık Galatasaray 18 milyon Euro'da kararlı. Görüşmeler şuan devam ediyor.

    Bruma bu sezon sarı kırmızılı fonma ile çıktığı 35 maçta 10 gol 9 asist yaptı.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma Leipzig yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.