 Bolton ile anlaştı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bolton ile anlaştı

    Bolton ile anlaştı
    Championship takımlarından , ile sözleşme yeniledi. Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Bolton Wanderers'a giden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, lacivert- beyazlı takımla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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