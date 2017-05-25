Bakan Kılıç'tan Tanrıyar'a taziye mesajı

Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün başkanlarından ve Türk sporunun efsane isimlerinden Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Başkanlık yaptığı 1986-1990 yılları arasında Türk sporuna değerli katkılar sağlayan merhum Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; ailesi Galatasaray ve spor camiamıza baş sağlığı diliyorum.''