 Bakan Kılıç'tan Tanrıyar'a taziye mesajı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Bakan Kılıç'tan Tanrıyar'a taziye mesajı

    Bakan Kılıç'tan Tanrıyar'a taziye mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar için bir taziye mesajı yayımladı.

    Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:

    "Galatasaray Kulübü'nün başkanlarından ve Türk sporunun efsane isimlerinden Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Başkanlık yaptığı 1986-1990 yılları arasında Türk sporuna değerli katkılar sağlayan merhum Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; ailesi Galatasaray ve spor camiamıza baş sağlığı diliyorum.''

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:46
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