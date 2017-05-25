Bakan Kılıç'tan Tanrıyar'a taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar için bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:
"Galatasaray Kulübü'nün başkanlarından ve Türk sporunun efsane isimlerinden Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Başkanlık yaptığı 1986-1990 yılları arasında Türk sporuna değerli katkılar sağlayan merhum Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; ailesi Galatasaray ve spor camiamıza baş sağlığı diliyorum.''
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
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Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Tolgay Beşiktaşın çocuğudur.11 başlaması lazım.Bana göre Atiba-tolgay önlerinde iyi bir 10 numara daha çok iş yapar.
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15 golü aşan iki yabancı
Toplam 2
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diyarbakır1903 Sonra fb,gs aklıma geliyor bir gülme tütüyor :D
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 9
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oktay ben her zaman derim FB YÖNETİMİ TRANSFER YAPMASINI BİLMİYOR inanın Fikret ORMAN aziz yıldırımdan daha iyi biliyor futbolu ve iyi transferler yapıyor Aziz yıldırımın bazı şeyleri iyi analiz etmesi lazım ne mi? öncelikle her futbol oynayanı biraz parladı diye almayacak ozanı alacağına AHMET HAN ı al..transferlerde öyle emekliliği gelmiş oyuncu alınmayacak karakterli ve oyunu zekası ile oynayan oyuncu gurubunu toplamalı.. HAA şimdiden en büyük yanlışı Aykut KOCAMAN oldu ki hepinize geçmiş olsun..açık söylemek gerekirse benim hiç bir beklentim yok..tamamen Basket ve voleybol takımlarına yöneldim(futbolu da çok seviyorum oysaki) Kemalettin müjdat saffet ve çorlu olduğu sürece ne transfer yapar bu takım nede alt yapıdan oyuncu çıkarır ..gider emenikeye bel bağlar gider stoch u umud eder ..inanın ben sadece isim yazayım scout ekibininkinden iyi çıkmaz ise maaş vereceğim onlara diğer yazımda yazıyorum
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