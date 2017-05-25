 Aymen’den kötü haber – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Aymen’den kötü haber

    Aymen’den kötü haber
    Aslan'ın gündemindeki ile Marsilya'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Tunus asıllı stoperin de Fransa'ya dönmek istediği ve kulübü Valencia ile görüşmelerin hızlandığı kaydedildi.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
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