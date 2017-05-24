Yeni seçim sakıncalı
Galatasaray Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.
UMARIM BAŞARI GELİR
Nazifoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise "Umarım Galatasaray başarılı olur. Gidenler ve gelenler çok önemli. Gitmesi gerekenleri yollayabilecekler mi? Alınması gerekenleri alabilecekler mi? Tabi burada biraz da şans lazım. Yoksa başarılı olabilirler, niye olmasınlar? Galatasaray'da olmasından rahatsız olduğum kişileri tekrar söylemek istemiyorum. Herkes biliyor zaten" diye konuştu.
BAŞKANLIK PLANIM YOK
Nazifoğlu, "Benim başkanlığa adaylığımı açıklamak gibi durumum yok. Süreyi dolduran herkes başkan adayı olabilir. Fakat benim böyle bir düşüncem yok. Ayrıca Mehmet Özbek'in futboldan sorumlu olmasıyla ilgili fikirlerimi başkana açık açık anlattım" dedi.
TERİM'E ZARAR VERİR
Nazifoğlu, teknik direktör konusunda ise şunları söyledi: "Abdullah Avcı ile görüşülüp görüşülmediğini gerçekten bilmiyorum. Fatih Terim ise şu anda milli takımda görev yapıyor. Sürekli onu G.Saray'a getirmek istemek herkese zarar verir. Bu kendi tercihi olmalı" dedi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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