 Yeni seçim sakıncalı – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yeni seçim sakıncalı

    Yeni seçim sakıncalı

    Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi , Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

    Nazifoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. "Yönetimin gitmesi için imza kampanyasına destek vermedim" diyen Nazifoğlu, "Benim yönetim kurulunda sevmediğim, oraya layık görmediğim insanlar var. Ama seçimin Galatasaray'a zarar getireceğini düşünüyorum. Transfer dönemi kaybolacak. Başkanın koyduğu bir para var. Bence bu durum sakıncalı" dedi.

    UMARIM BAŞARI GELİR
    Nazifoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise "Umarım başarılı olur. Gidenler ve gelenler çok önemli. Gitmesi gerekenleri yollayabilecekler mi? Alınması gerekenleri alabilecekler mi? Tabi burada biraz da şans lazım. Yoksa başarılı olabilirler, niye olmasınlar? Galatasaray'da olmasından rahatsız olduğum kişileri tekrar söylemek istemiyorum. Herkes biliyor zaten" diye konuştu.

    BAŞKANLIK PLANIM YOK
    Nazifoğlu, "Benim başkanlığa adaylığımı açıklamak gibi durumum yok. Süreyi dolduran herkes başkan adayı olabilir. Fakat benim böyle bir düşüncem yok. Ayrıca Mehmet Özbek'in futboldan sorumlu olmasıyla ilgili fikirlerimi başkana açık açık anlattım" dedi.

    TERİM'E ZARAR VERİR
    Nazifoğlu, teknik direktör konusunda ise şunları söyledi: "Abdullah Avcı ile görüşülüp görüşülmediğini gerçekten bilmiyorum. Fatih Terim ise şu anda milli takımda görev yapıyor. Sürekli onu G.Saray'a getirmek istemek herkese zarar verir. Bu kendi tercihi olmalı" dedi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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