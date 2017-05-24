Yastayız!
23 Mayıs 2015’te Dursun Özbek’in sarı-kırmızılı takımın başkanı olarak seçilmesine gönderme yapan Galatasaray taraftarı, dün sosyal medya hesaplarını kararttı.
Sarı-kırmızılı kulübün kongresinin 2018 Mayıs ayında yapılacak olmasına rağmen camiada 750 kadar imza toplanmış ve yönetimin genel kurula gitmesi istenmişti. Bu kampanyaya destek durmasına rağmen Özbek'e başkan olmasının yıldönümünde taraftarın verdiği tepki, camiada, "Başkan ile taraftar arasındaki tüm bağlar koptu" şeklinde yorumlandı.
TARAFTAR HAKLI
G.Saray taraftarının, başkan Dursun Özbek'e olan tepkisini değerlendiren spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çakar, "Tarihte bugün Dursun Özbek başkan oldu. Yastayız!" yazısını paylaşarak, "Sarı-kırmızılı taraftarların yanındayım" dedi.
19 MAÇTA 4 GALİBİYET
G.Saray Başkanı Dursun Özbek başkan olalı tam 2 yıl 2 gün geçti. 21 Mayıs 2015'te göreve gelen Özbek'in iddialı açıklamaları şu anda camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Özellikle sportif anlamda ezeli rakiplerine karşı üstünlük kuracaklarını iddia eden Özbek'in istatistikleri ise şaşırttı. G.Saray bu süreçte F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 19 maçta sadece 4 galibiyet çıkarabildi. Özbek gelmeden önce ise 19 maçta 13 galibiyet bulunuyordu.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:28
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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