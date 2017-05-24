 Yastayız! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yastayız!

    Yastayız!

    23 Mayıs 2015’te ’in sarı-kırmızılı takımın başkanı olarak seçilmesine gönderme yapan Galatasaray taraftarı, dün sosyal medya hesaplarını kararttı.

    G.Saray'da, taraftarların başkan Dursun Özbek'e olan tepkileri ve umutsuzlukları devam ediyor. Sosyal medyada Galatasaray'ı desteklemek için açılmış olan bir çok taraftar hesaplarına karartma uyguladı. Sarı-kırmızılı takımın geçirdiği zor günlerin sebebini başkan Dursun Özbek olarak belirleyen taraftarlar, profillerinde "#yastayız" ekli paylaşımlarda bulundular. Sarı-kırmızılı taraftarların bugünü yas günü olarak ilan etmesinin sebebi ise 23 Mayıs 2015'te Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı takımın başkanı olarak seçilmesi. Başkan seçilmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ligde takımıyla birlikte bir türlü başarı yakalayamayan Dursun Özbek, taraftarlar tarafından hedef tahtasına yerleştirildi.

    Sarı-kırmızılı kulübün kongresinin 2018 Mayıs ayında yapılacak olmasına rağmen camiada 750 kadar imza toplanmış ve yönetimin genel kurula gitmesi istenmişti. Bu kampanyaya destek durmasına rağmen Özbek'e başkan olmasının yıldönümünde taraftarın verdiği tepki, camiada, "Başkan ile taraftar arasındaki tüm bağlar koptu" şeklinde yorumlandı.

    TARAFTAR HAKLI
    G.Saray taraftarının, başkan 'e olan tepkisini değerlendiren spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çakar, "Tarihte bugün Dursun Özbek başkan oldu. Yastayız!" yazısını paylaşarak, "Sarı-kırmızılı taraftarların yanındayım" dedi.

    19 MAÇTA 4 GALİBİYET
    G.Saray Başkanı Dursun Özbek başkan olalı tam 2 yıl 2 gün geçti. 21 Mayıs 2015'te göreve gelen Özbek'in iddialı açıklamaları şu anda camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Özellikle sportif anlamda ezeli rakiplerine karşı üstünlük kuracaklarını iddia eden Özbek'in istatistikleri ise şaşırttı. G.Saray bu süreçte F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 19 maçta sadece 4 galibiyet çıkarabildi. Özbek gelmeden önce ise 19 maçta 13 galibiyet bulunuyordu.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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