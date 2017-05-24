 West Ham işi bitirdi – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    West Ham işi bitirdi

    West Ham işi bitirdi
    'la anılan isimlerden birisi de Manchester City ile sözleşmesi biten Pablo Zabaleta'ydı. Ancak 32 yaşındaki Arjantinli sağ bekin 2 yıllığına West Ham United ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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