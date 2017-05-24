 Muslera Lazio’ya – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’ya

    Muslera Lazio’ya

    ’ın kalesinde duvar ören Uruguaylı eldivenin, İgli Tare ile İtalya’da yemek yemesi iddiaların havada uçuşmasına neden oldu.

    'la sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek isimler arasında yer alan ancak yenileme konusunda bir karış yol kat edemeyen Fernando Muslera'nın önceki gün eşiyle beraber gittiği Roma'da Lazio'nun eski sportif direktörü İgli Tare ile görüşmesi dedikodulara neden oldu. İtalyanlar bu sezon ligi 4. sırada bitirmesine rağmen Lazio'nun 3 farklı kaleci ile oynamak zorunda kaldığını iddia ederek, kaleyi hem takımı tanıyan hem de devamlılığı olacak bir isim aradıkları için 'nın ideal aday olduğunu yazdı.

    TAKIMIN İÇİ BOŞ ALIYOR
    Muslera, İgli Tare ile sadece yakın bir dost olarak yemek yediklerini söylese de İtalyan basını, muhtemel bir Lazio anlaşmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Armindo Bruma ve Muslera'nın Avrupa takımları ile anılması taraftarları rahatsız etti. Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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