Galatasaray’ın kalesinde duvar ören Uruguaylı eldivenin, İgli Tare ile İtalya’da yemek yemesi iddiaların havada uçuşmasına neden oldu.
TAKIMIN İÇİ BOŞ ALIYOR
Muslera, İgli Tare ile sadece yakın bir dost olarak yemek yediklerini söylese de İtalyan basını, muhtemel bir Lazio anlaşmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Armindo Bruma ve Muslera'nın Avrupa takımları ile anılması taraftarları rahatsız etti. Sarı-kırmızılılar, iki yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:49
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Muslera Lazio’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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