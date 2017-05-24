Mario Gomez G.Saray'a
“G.Saray’ın şanına yakışır yıldızlar alacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber’i İstanbul’a davet etti
Özbek ilk olarak, Gomez'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Alphan Doğualp'la Florya'da bir araya geldi. Özbek, Doğualp'e, Gomez'in menajeri Uli Ferber'le görüşmek istediğini söyledi. Doğualp aracılığıyla Ferber'i İstanbul'a davet eden Özbek, ilk transfer bombasını erkenden patlatıp eleştirileri azaltmak istiyor. Kümede kalmak için play-out oynayacak olan Wolfsburg düştüğü taktirde 31 yaşındaki Gomez serbest kalacak.
Sezona kötü başlayan Gomez daha sonra açıldı ve ligde 33 maçta 16 gole ulaştı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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