 Mario Gomez G.Saray'a – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Mario Gomez G.Saray'a

    Mario Gomez G.Saray'a

    “G.Saray’ın şanına yakışır yıldızlar alacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber’i İstanbul’a davet etti

    Galatasaray transferde yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Golcü araylarından Bafetimbi Gomes ve Alvaro Negredo'da istediğini elde edemeyen sarı-kırmızılı yönetim, dümeni Almanya'ya kırdı ve Wolfsburg'un golcüsü Mario Gomez için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray'ın şanına, şöhretine yakışan yıldızlar alacağız" diyen başkan Dursun Özbek bu flaş transfer harekatında bizzat devrede.

    Özbek ilk olarak, Gomez'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Alphan Doğualp'la Florya'da bir araya geldi. Özbek, Doğualp'e, Gomez'in menajeri Uli Ferber'le görüşmek istediğini söyledi. Doğualp aracılığıyla Ferber'i İstanbul'a davet eden Özbek, ilk transfer bombasını erkenden patlatıp eleştirileri azaltmak istiyor. Kümede kalmak için play-out oynayacak olan Wolfsburg düştüğü taktirde 31 yaşındaki Gomez serbest kalacak.

    Sezona kötü başlayan Gomez daha sonra açıldı ve ligde 33 maçta 16 gole ulaştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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