 Kewell ile buluştular – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Kewell ile buluştular

    Kewell ile buluştular
    , teknik direktörlük kariyerine İngiltere 2. Ligi'nde devam edecek. Avustralyalı hoca, Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in sahip olduğu 'ın başına geçti.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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