 G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılı oyuncuların salonda iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

    Futbolcuların ısınma oyunuyla başladıkları günün ikinci idmanında ise hareketli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdikleri bildirildi. Antrenmanın minyatür kalede yapılan sonuçlandırma idmanıyla tamamlandığı aktarıldı.

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında aldığı darbe sonucunda omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

    Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:22
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