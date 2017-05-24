G.Saray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılı oyuncuların salonda iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.
Futbolcuların ısınma oyunuyla başladıkları günün ikinci idmanında ise hareketli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdikleri bildirildi. Antrenmanın minyatür kalede yapılan sonuçlandırma idmanıyla tamamlandığı aktarıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında aldığı darbe sonucunda omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:22
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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Bruma Leipzig'e!
Toplam 29
Yorum
Aslan MILLETE YEDIRDILER IMZALAMIYOR DIYE 15 MILYONA SATIP GOMIS-NEGRADO YADA BIRKAC YASLI ISI BITMISI TRANSFER YAPIP IHANETE DEVAM EDECEK ISTIFA
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F.Bahçe’yi kutlamıyorum
Toplam 15
Yorum
mustafa Fenerbahcenin onun kutlamasına ilhtiyacı yok.
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