 G.Saray’a sürpriz stoper – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    G.Saray’a sürpriz stoper

    G.Saray’a sürpriz stoper

    Cimbom, ’de oynayan Rumen Vlad’ın peşinde.

    'ın forması giyen Rumen yıldız Vlad Chiriches için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan ekibine 4-5 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Aslan 27 yaşındaki Vlad'a ise yıllık 1.5 milyon euro önerecek. Cagliari'de oynayan eski F.Bahçeli Alves'i ise Tudor veto etti.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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