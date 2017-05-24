 Gözler formalarda – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gözler formalarda

    Gözler formalarda

    'ın yeni sezon formaları bugün gün yüzüne çıkıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kulüpleri gibi formalarını erkenden satışa sunarak ciddi bir gelire ulaşmayı hedeflerken yeni formalar saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Teknik direktör Igor Tudor ve futbolcular da basın toplantısında hazır bulunacak.

    PARÇALIDAN ESİNLENDİ
    Yeni formalar yine dünyanın önemli spor markalarından Nike tarafından hazırlandı. İç saha için yarı parçalı sarı-kırmızı forma tasarlanırken deplasmanda kolları sarı, gövdesi beyaz forma dizayn edildi. Ayrıca siyah-gri ağırlıklı bir de genel amaçlı bir forma da storlar da satışa sunulacak.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gözler formalarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.