Gözler formalarda
Galatasaray'ın yeni sezon formaları bugün gün yüzüne çıkıyor.
PARÇALIDAN ESİNLENDİ
Yeni formalar yine dünyanın önemli spor markalarından Nike tarafından hazırlandı. İç saha için yarı parçalı sarı-kırmızı forma tasarlanırken deplasmanda kolları sarı, gövdesi beyaz forma dizayn edildi. Ayrıca siyah-gri ağırlıklı bir de genel amaçlı bir forma da storlar da satışa sunulacak.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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