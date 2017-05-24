Gözler formalarda

Galatasaray'ın yeni sezon formaları bugün gün yüzüne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kulüpleri gibi formalarını erkenden satışa sunarak ciddi bir gelire ulaşmayı hedeflerken yeni formalar saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Teknik direktör Igor Tudor ve futbolcular da basın toplantısında hazır bulunacak.



PARÇALIDAN ESİNLENDİ

Yeni formalar yine dünyanın önemli spor markalarından Nike tarafından hazırlandı. İç saha için yarı parçalı sarı-kırmızı forma tasarlanırken deplasmanda kolları sarı, gövdesi beyaz forma dizayn edildi. Ayrıca siyah-gri ağırlıklı bir de genel amaçlı bir forma da storlar da satışa sunulacak.