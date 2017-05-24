Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılı oyuncuların salonda iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.
Futbolcuların ısınma oyunuyla başladıkları günün ikinci idmanında ise hareketli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdikleri bildirildi. Antrenmanın minyatür kalede yapılan sonuçlandırma idmanıyla tamamlandığı aktarıldı.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında aldığı darbe sonucunda omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisinin ardından özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:19
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Fenerbahçe'den çifte transfer
Toplam 4
Yorum
Fnatic' SneijderW bıkmadınmı bozulmaktan? :D :D
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Valbuena F.Bahçe'de!
Toplam 53
Yorum
Fnatic' bu adamın da yaşı biraz fazla ama hala iş yapar bence. bjk maçlarında adam hiç yorulmadan oynadı
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Valbuena F.Bahçe'de!
Toplam 53
Yorum
gkhgny1907 gayet güzel transfer.32 33 yaşında olmasına rağmen çok enerji dolu.2 bjk maçındada sahanın yıldızıydı bjk sol tarafını otobana çevirdi
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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