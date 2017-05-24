 F.Bahçe’yi kutlamıyorum – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe’yi kutlamıyorum

    F.Bahçe’yi kutlamıyorum

    , Euroleague şampiyonluğu için ilk kez konuştu.

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunun önemli bir başarı olduğunu söylese de sarı-lacivertli kulübü tebrik etmeyi düşünmediğini ifade etti. Kendilerinin de geçen yıl Eurocup'u kazandığını hatırlatan Ataman, "Fenerbahçe'yi kutlamıyorum. Onlar da bizi geçen yıl Eurocup Şampiyonu olduğumuzda kutlamadılar. Bu işler karşılıklı. Sonuçta ben bir kutlama mesajı yayınlamadım, onlar da yayınlamamıştı" dedi.

    TEPKİ ÇEKTİ
    , Fenerbahçe'nin Euroleague Final- Four maçlarının ikisinide sarı-lacivertli taraftarla birlikte izlemişti. Ataman'ın Fenerbahçe'nin maçlarını izlemesi taraftarların tepkisiyle karşılanmıştı.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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