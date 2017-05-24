 Dursun Özbek'ten Remzi Aydın'a ziyaret – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    'ten 'a ziyaret

    Dursun Özbek'ten Remzi Aydın'a ziyaret

    Kulübü Başkanı , Eyüp Belediye Başkanı 'a nezaket ziyaretinde bulundu.

    Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Aydın'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eyüp Belediyesi ile Kulübü arasında ileriye yönelik yapılabilecek yakın iş birliği konularının konuşulduğu belirtildi.

    Ziyarette, Özbek'in, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonunda giyeceği ve tanıtımını bugün yaptığı yeni formasını imzalayarak Eyüp Belediye Başkanı 'a hediye ettiği bildirildi.

    İsminin yazılı olduğu 28 sırt numaralı forma için 'e teşekkür eden başkan Aydın'ın misafirine üzerinde Eyüp'ün tasvir edildiği el işi çini bir tabak hediye ettiği aktarıldı.

    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:49
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