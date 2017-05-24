Dursun Özbek'ten Remzi Aydın'a ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Aydın'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eyüp Belediyesi ile Galatasaray Kulübü arasında ileriye yönelik yapılabilecek yakın iş birliği konularının konuşulduğu belirtildi.
Ziyarette, Özbek'in, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonunda giyeceği ve tanıtımını bugün yaptığı yeni formasını imzalayarak Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a hediye ettiği bildirildi.
İsminin yazılı olduğu 28 sırt numaralı forma için Dursun Özbek'e teşekkür eden başkan Aydın'ın misafirine üzerinde Eyüp'ün tasvir edildiği el işi çini bir tabak hediye ettiği aktarıldı.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:49
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Fenerbahçe'den çifte transfer
Toplam 4
Yorum
Fnatic' SneijderW bıkmadınmı bozulmaktan? :D :D
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Valbuena F.Bahçe'de!
Toplam 53
Yorum
Fnatic' bu adamın da yaşı biraz fazla ama hala iş yapar bence. bjk maçlarında adam hiç yorulmadan oynadı
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Valbuena F.Bahçe'de!
Toplam 53
Yorum
gkhgny1907 gayet güzel transfer.32 33 yaşında olmasına rağmen çok enerji dolu.2 bjk maçındada sahanın yıldızıydı bjk sol tarafını otobana çevirdi
Dursun Özbek'ten Remzi Aydın'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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