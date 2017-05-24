Dursun Özbek'ten Remzi Aydın'a ziyaret

Eyüp Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Aydın'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eyüp Belediyesi ile Galatasaray Kulübü arasında ileriye yönelik yapılabilecek yakın iş birliği konularının konuşulduğu belirtildi.

Ziyarette, Özbek'in, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonunda giyeceği ve tanıtımını bugün yaptığı yeni formasını imzalayarak Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a hediye ettiği bildirildi.

İsminin yazılı olduğu 28 sırt numaralı forma için Dursun Özbek'e teşekkür eden başkan Aydın'ın misafirine üzerinde Eyüp'ün tasvir edildiği el işi çini bir tabak hediye ettiği aktarıldı.