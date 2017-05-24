Çin teklifi Süren’den

G.Saray'da son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi Çinliler'in sarı-kırmızılı kulübe talip olmasıydı.

Bu konuda eski başkanlar ve üyeler fikir ayrılıklarına düştü. Çinli yatırımcıların 500 milyon dolarlık bir teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldıkları ifade edilirken, başkan Özbek'e bu teklifi Faruk Süren'in getirdiği öğrenildi.



BU BİR SATIŞ DEĞİL!

Konuyla ilgili açıklama yapan Süren ise "Bir kere yanlış yorumluyorlar satılma söz konusu değil. Bugün hiçbir kulüp o anlamda satılmadı. Burada mesele ortaklık yani herhangi bir finansal yatırımcıyla Galatasaray ortaklık yapsın mı yapmasın mı? Soru bu. Çin'den gelen teklifi değerlendirmek lazım ama satış değil, hisse değil altını çiziyorum ortaklık. Yüzde 25, 30, 40 ama 50'si bizde kalmak şartıyla" şeklinde konuştu.