Çin teklifi Süren’den
G.Saray'da son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi Çinliler'in sarı-kırmızılı kulübe talip olmasıydı.
BU BİR SATIŞ DEĞİL!
Konuyla ilgili açıklama yapan Süren ise "Bir kere yanlış yorumluyorlar satılma söz konusu değil. Bugün hiçbir kulüp o anlamda satılmadı. Burada mesele ortaklık yani herhangi bir finansal yatırımcıyla Galatasaray ortaklık yapsın mı yapmasın mı? Soru bu. Çin'den gelen teklifi değerlendirmek lazım ama satış değil, hisse değil altını çiziyorum ortaklık. Yüzde 25, 30, 40 ama 50'si bizde kalmak şartıyla" şeklinde konuştu.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
-
Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
-
5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
Çin teklifi Süren’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.