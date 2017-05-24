 Bruma Leipzig'e! – Fotomaç – 24 Mayıs 2017
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HEPSİ
    24 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Leipzig'e!

    Bruma Leipzig'e!

    Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Alman takımı, Portekizli yıldız oyuncu için 15 milyon euro teklif etti.

    'ın başarılı futbolcusu Armindo Bruma'ya bir talipte Almanya'dan geldi. Başarılı bir sezon geçiren Portekizli futbolcu birçok takımın ilgisini çekerken son olarak Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig takımı peşine takıldı. Bu sezon Bundesliga'ya çıkmalarına rağmen büyük bir başarı yakalayan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Alman ekibi, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
    Tarihinde ilk kez katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak isteyen Leipzig'in için Galatasaray'a 15 milyon euro'luk teklif ettiği ifade edildi. Portekiz basını, Alman kulübünün, Bruma'yı yatırım transferi olarak gördüğünü vurguladı. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma, şimdiye kadar sözleşme yenileme çağrılarına yanıt vermedi.
    1. 24 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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