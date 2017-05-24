Bruma Leipzig'e!
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Alman takımı, Portekizli yıldız oyuncu için 15 milyon euro teklif etti.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tarihinde ilk kez katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak isteyen Leipzig'in Bruma için Galatasaray'a 15 milyon euro'luk teklif ettiği ifade edildi. Portekiz basını, Alman kulübünün, Bruma'yı yatırım transferi olarak gördüğünü vurguladı. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bruma, şimdiye kadar sözleşme yenileme çağrılarına yanıt vermedi.
- 24 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:49
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Anladığım kadarıyla UEFA'ya gitmeyi başta Hoca ve Takım istemiyor.5. olur kupayı da Başakşehir alması sezonun 25 Haziran'da açılması demek.
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Başkan'dan transfer müjdesi!
Toplam 25
Yorum
öğretici sen alsan alsan yeni bir serdar aziz, yeni bir cavanda, yeni bir eren alırsın bunların çok büyük yıldızlar olduğunu söylersin ! çapın bu !
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5.’lik zora girdi
Toplam 6
Yorum
KEMAL Takım ve Hoca sanki Avrupa'ya(UEFA Ligine) gitmek istemiyor gibi.Aynı hatta eksik takım Başakşehir'i 60 dakika ezdi.Kayseri, Adana maçları?
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