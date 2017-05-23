Türk iş adamından Harry Kewell'a yeni görev
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Türk iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Galatasaray'a 2008-2009 sezonunda Liverpool'dan transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte 3 sezon geçiren Harry Kewell, teknik direktörlük kariyerine İngiltere 2. Ligi'nde devam edecek. Sezona Watford U23 Takımı'nın başında başlayan Kewell, başarısız gidişattan dolayı Nisan ayında görevinden ayrılmıştı. Kısa sürede yeni bir maceraya daha atılan Avustralyalı teknik adam, Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın başına geçti.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Pes etmek yok!..
Toplam 3
Yorum
arif beronun neyine savaşmak, kendini nimetten saymış, sakatlansa falan belki oynatmazlar!!
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 18
Yorum
edirne1903 Beşiktaş'lı ağlamaz, ama feci AĞLATIR. Hemde bangır bangır.
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Olcay durdu Fırtına dindi
Toplam 3
Yorum
arif işkembeden atması kolay,olcay yusuf ateşlemesi ve okay castillo gibilerin iyi oyunuyla trabzondan küme düşmekten kurtuldu bunu unutmayın!!
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