 Sürpriz öneri – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Sürpriz öneri

    Sürpriz öneri
    Josue'nin menajeri Carlos Gonçalves'den sürpriz bir öneri geldi... Sporting'te beklediği kadar forma bulamayan sol bek Jefferson'ı Galatasaray'a getirebileceğini iletti. 28 yaşındaki sol bek için Tudor'un vereceği karar etkili olacak.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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