 ''Sneijder’in yılı olacak'' – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    ''Sneijder’in yılı olacak''

    ''Sneijder’in yılı olacak''

    Cenk Ergün, “Gelecek yıl Dünya Kupası var. Farklı bir Sneijder izleyebiliriz” dedi.

    Ligin sonlarına doğru açılan Wesley Sneijder'in gösterdiği performans yönetimi umutlandırdı. Bu konuda yeni sportif direktör Cenk Ergün'den de ilginç bir değerlendirme geldi. Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Tudor'la yaptığı toplantıda, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya olan güvenini dile getirdi ve "Sneijder, eğer katılabilirlerse kariyerinin son Dünya Kupası'nda oynamayı çok istiyor. Bu nedenle gelecek sezon çok üst düzey bir Sneijder izleyeceğimize inanıyorum. Takımı onun üzerine kurabiliriz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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