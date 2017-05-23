 Sinan bereketi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Sinan bereketi

    Sinan bereketi
    , Benfica'nın kendisine talip olmasıyla başka bir havaya büründü. Bir ara kadroya bile girmekte zorlanan genç futbolcu, son 2 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı ve G.Saray'a da pazarlık şansı doğdu.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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