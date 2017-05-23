 Seri başı olma fırsatı kaçtı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Seri başı olma fırsatı kaçtı

    Seri başı olma fırsatı kaçtı
    'ni bu sezon trenini kaçıran G.Saray, önemli bir avantajdan da oldu. Sarı-kırmızılılar, ligi 2. bitirebilseydi, 58.840 puanla Şampiyonlar Ligi play-off'unda seribaşı olmaya hak kazanan ilk Türk ekibi olacak ve gruplara kalma olasılığı yükselecekti. Bu arada Başakşehir; lig tarihinde G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Sivas'tan sonra Devler Ligi grup ya da ön eleme turuna kalan 7. takım oldu.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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