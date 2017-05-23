 Nani ve Selçuk’u da götürecek – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Nani ve Selçuk’u da götürecek

    Nani ve Selçuk’u da götürecek
    Suudi Arabistan'ın başına geçmesi beklenen teknik direktör ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sport Mediaset, İtalyan teknik adamın daha önce çalıştığı Galatasaray ve Valencia'dan en az 2-3 ismi yeni takımına götüreceği iddia edildi. Bu isimlerden birisinin diğerinin ise olabileceği belirtildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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