 Martinez çekincesi – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Martinez çekincesi

    Martinez çekincesi
    G.Saray'ın kadrosuna katmak için çalışma başlattığı için beklemeye geçti. Çin ekibi GZ Evergrande'de oynayan 30 yaşındaki Kolombiyalı golcünün son yıllarda yaşadığı sakatlıklar yönetimi ve teknik direktör Igor Tudor'u tedirgin etti. Kulübünün bedelsiz olarak kiralamaya onay verdiği Martinez için riske girmek istemeyen yönetim, acele etmeme kararı aldı.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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