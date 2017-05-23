Hayırlı tesadüfler!
Faruk Süren, F.Bahçe Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğuna tarihi bir göndermede bulundu. Aziz Yıldırım’ın ‘UEFA Şampiyonluğu tesadüftü’ sözlerini hatırlatan eski başkan, misilleme yaptı: Ben de kendilerine hayırlı tesadüfler diliyorum!
Kupası'nı almamıza 'tesadüf' demelerini sportmenliğe yakıştırmam. Rakibin de olsa birisi bir başarı elde etmişse ilk önce onu tebrik edeceksin. Yenilmeden gelmeyi tesadüfe bağlıyorlarsa, ben de kendilerine hayırlı tesadüfler dilerim o zaman" dedi.
GALATASARAY'I PARÇALATMAM
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Muhalif üyelere kulübü parçaladı, böldü" yorumlarına katılmadığını, böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini söyledi. Türk Kalp Vakfı'nın tenis turnuvası ödül gecesinde konuşan Özbek, "Her gün 'Kulüp satılıyor, satılacak, ortak çıkıyor' gibi dedikodular çıkıyor. Bunlar gerçek dışı. G.Saray'ı parçalatmam. İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak gündemimizde 2018'den önce seçim yok. Yapacağımız takviyelerle şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" ifadelerini kullandı.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Seedorf hazır!
Toplam 5
Yorum
Zekimuren Tam bize göre alırız ön liberoya yanına pirlo önünde Juninho ilerde Shevhenko mükemmel bir takım olur
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Ozan Kabak, ilk 10 arasında
Toplam 1
Yorum
Maymun3 Rotasyona adam alacağına bu çocuğu kullan kötü oynasada iyi oynasada oynat en azında bastonlulardan kurtuluruz
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Rotasyona Traore!
Toplam 9
Yorum
Mahmut Şaka mi bu hadi bu transferi yönetimden beklerim yorum yazanlara bakıyorum su transfere iyi diyenler var YAZIK KI NE YAZIK
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