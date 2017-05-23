Faruk Süren, F.Bahçe Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğuna tarihi bir göndermede bulundu. Aziz Yıldırım’ın ‘UEFA Şampiyonluğu tesadüftü’ sözlerini hatırlatan eski başkan, misilleme yaptı: Ben de kendilerine hayırlı tesadüfler diliyorum!

G.Saray'ın eski başkanı Faruk Süren, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu olmasına tarihi bir göndermede bulundu. Hedef TV'de yayınlanan 'Hedefgol' programına konuşan Süren, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandıklarını, bunun F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından 'tesadüf' olarak gösterildiğini hatırlatarak, "F.Bahçe ve diğer rakiplerimizin UEFA

Kupası'nı almamıza 'tesadüf' demelerini sportmenliğe yakıştırmam. Rakibin de olsa birisi bir başarı elde etmişse ilk önce onu tebrik edeceksin. Yenilmeden gelmeyi tesadüfe bağlıyorlarsa, ben de kendilerine hayırlı tesadüfler dilerim o zaman" dedi.



GALATASARAY'I PARÇALATMAM

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Muhalif üyelere kulübü parçaladı, böldü" yorumlarına katılmadığını, böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini söyledi. Türk Kalp Vakfı'nın tenis turnuvası ödül gecesinde konuşan Özbek, "Her gün 'Kulüp satılıyor, satılacak, ortak çıkıyor' gibi dedikodular çıkıyor. Bunlar gerçek dışı. G.Saray'ı parçalatmam. İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak gündemimizde 2018'den önce seçim yok. Yapacağımız takviyelerle şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" ifadelerini kullandı.