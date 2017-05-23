 Galatasaray'da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Galatasaray'da hazırlıklar başladı

    Galatasaray'da hazırlıklar başladı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların dar alanda pas, üç takım halinde topa sahip olma, orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, pozisyonlara göre yapılan 10 dakikalık tempolu koşuyla tamamladıkları bildirildi.

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında aldığı darbenin ardından, omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

    Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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