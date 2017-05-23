Galatasaray'da hazırlıklar başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 29 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların dar alanda pas, üç takım halinde topa sahip olma, orta ve sonuçlandırma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, pozisyonlara göre yapılan 10 dakikalık tempolu koşuyla tamamladıkları bildirildi.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında aldığı darbenin ardından, omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren Derdiyok'un özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:31
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
x bizim millet ilber hocamın deyimiyle çok cahil yahu daha tesadüf kelimesinin anlamını bilmiyor aziz süper kupa da bizim müzemizde gel gel xD
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Hayırlı tesadüfler!
Toplam 76
Yorum
1907 Ne Gs nin kazandigi Uefa kupasi ne de Bizim Eurocup tesaduf degil alinteridir. Tesekkurler...
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"Ayıp! 30 kere söyledik..."
Toplam 29
Yorum
1907 haramdir size son iki yilin mhk ve tff ile alinan sampitonluklari yaziklar olsun insallah cikar bir taraflarinizdan
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