 Formalar görücüye çıkıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Formalar görücüye çıkıyor

    Formalar görücüye çıkıyor
    ile dünyanın en önemli spor markalarından Nike arasındaki birliktelik 2017-18 sezonunda da devam ederken sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon giyeceği parçalı forma da ortaya çıktı. Klasik parçalı formanın üst bölümü çapraz sarı ve kırmızı renklerle süslenirken tanıtım lansmanı da Tudor ve futboluların katılımı ile yarın Florya'da yapılacak. GS Store'larda yerini almaya başlayan yeni formanın fiyatının 179 TL olduğu öğrenildi.
    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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